Центральным событием дня в европейской квалификации на Мундиаль выступала встреча между сборными Италии и Швейцарии в Риме. Обе команды оформили выход из группы еще в предыдущем туре, но оставался открытым вопрос о первом месте. "Скуадра Адзурра" опережала "нати" только по разнице мячей (12:1 у итальянцев против 10:1 у швейцарцев).

Таким образом, в случае победы, чемпионы Европы на 99% обеспечат себе лидерство. Поражение оставило бы подопечным Мурата Якина только теоретические шансы на прямой выход в Катар – для этого необходимо, чтобы Италия проиграла в последнем туре Северной Ирландии, а Швейцария разгромила Болгарию. При этом альпийцам нужно будет настрелять лучшую разницу голов, а в случае равенства иметь больше забитых.

В начале встречи команды пытались работать как можно плотнее, что вылилось во множество единоборств и фолов. Тем не менее, динамика игры была высокой. Активнее стартовали "нати", которые уже на 1-й минуте провели контратаку с дальним ударом Шакири по воробьям. На 11-й же Швейцария неожиданно открыла счет: Окафор, проводивший второй матч за сборную (первый в основе), вошел на левый край штрафной и выкатил передачу на линию полукруга, куда прибежал правый фулбек Видмер – Сильван выстрелил в касание, попав в левую девятку. 0:1!

Довольно быстро альпийцы могли удвоить свое преимущество. Так, на 13-й минуте Варгас обыгрался с Окафором и опасно прострелил вдоль вратарской (Бонуччи чуть не срезал мяч в собственные ворота), а на 16-й все тот же Окафор сместился с правого фланга в центр и выполнил обводной удар – сфера пролетела рядом со штангой. Еще через две минуты швейцарцы повторили свою голевую атаку, но теперь пробивал Шакири – получилось слишком высоко.

Италия до 20-й минуты не походила на себя. Команда не создала ни одного момента и не контролировала игру. Впрочем, уже на 23-й чемпионы Европы могли сравнять счет: Эмерсон отобрал мяч на фланге и прострелил на линию полукруга под удар Жоржинью – этот выстрел заблокировал Закария, но отскок пошел на ногу Барелле. Николо пробил метров с четырех, однако Зоммер парировал! Еще через две минуты Ян снова стал героем, вытащив закрученный удар Кьезы с периметра штрафной.

После десятиминутки доминирования "Скуадры" гости выровняли игру, а на 32-й минуте они даже могли провести второй гол в результате подачи со штрафного, которую головой замкнул Шер. Мяч полетел в нижний ближний угол, однако Доннарумма поймал его. Не забиваешь ты – забивают тебе: на 36-й минуте итальянцы заработали стандарт на левом фланге, Инсинье выполнил навес, а Ди Лоренцо, опередив Зоммера, нанес удар головой. 1:1!

На этом моменты в первом тайме завершились. Обе сборные ушли на перерыв при равном счете и равной игре, хотя в целом Швейцария выглядела интереснее. Роберто Манчини в раздевалке необходимо было провести серьезный разговор с подопечными.

Разговор, очевидно, был проведен, ведь на старте второго тайма Италия выглядела гораздо активнее. "Скуадра Адзурра" высоко прессинговала соперника – даже Инсинье завелся, заработав в одном из отборов желтую карточку. Впрочем, Швейцарии удавалось держать чемпионов Европы вдали от собственной штрафной. Несмотря на 60% владения и почти полное отсутствие контригры со стороны соперника, хозяева в первые 15 минут не провели ни одного момента.

Роберто Манчини отреагировал на такой футбол двойной заменой вместо Локателли и Белотти выпустив Берарди и Тонали. Свежие исполнители повысили скорости и помогли организовать несколько интересных атак, но первый удар по воротам Зоммера после перерыва прошел на 68-й минуте – это Эмерсон пробил с левого фланга. Получилось слишком высоко.Сразу после этого Манчини выпустил Кристанте, сняв с игры незаметного Барреллу.

Мурат Якин одновременно с выходом Брайана усилил оборону "нати", выпустив Гарсию и Имери. Швейцария совсем отказалась от борьбы за инициативу, сосредоточившись на защите ничейного счета. Замены оказались своевременными, ведь Италия на 70-х минутах прижала гостей по-взрослому. На 72-й Кьеза чуть не обокрал Видмера при передаче на Зоммера (Ян в последний момент выбил мяч), на 76-й голкипер парировал опасный выстрел Инсинье с линии штрафной, а на 80-й Берарди пробил после отскока с углового – Видмер накрыл удар.

Помимо этих моментов итальянцы заработали серию стандартов. Доннарумма позволял себе работать в центре поля, ведь Швейцария не вылезала из собственной трети. Выход Фрая и Соу под контратаки не помог гостям, а "Скуадра", усиленная Распадори и Калабрией, продолжили оказывать давление – в частности, на 84-й минуте Кьеза выстрелил метров с 23 (мяч прошел над перекладиной).

На 86-й же Берарди получил заброс на правый край штрафной и упал после контакта с Гарсией. Итальянцы потребовали пенальти. Энтони Тейлор сначала приказал играть дальше, но затем он последовал совету от VAR и приостановил игру.

Просмотрев видеоповтор лично, британский арбитр указал на "точку". Жоржинью подошел к мячу и готов был вывести Италию вперед – но, его удар прошел над воротами! А на 90+3-й минуте швейцарцы могли еще забить в результате ошибки Доннаруммы при выносе от собственных ворот! Его обокрал Закария, но Зекири не успел наказать "Скуадру".

В конце концов финальный свисток зафиксировал результативную ничью. В группе С судьба первого места будет решаться в последнем туре.