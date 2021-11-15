В рамках завершального туру відбору до ЧС-2022 збірна Італії не змогла перемогти Північну Ірландію, втративши перше місце в групі С й відправившись у плей-офф кваліфікації. Звіт читайте на "Футбол 24".

Італія могла прорватись на Мундіаль ще кілька днів тому, перегравши Швейцарію в Римі, однак нічия з невдалим пенальті у виконанні Жоржінью поставила чемпіонів Європи в непросту ситуацію. У них з альпійцями було по 17 очок, але "Скуадра" лідирувала завдяки кращій різниці м'ячів (+11 vs +9) та більшій кількості забитих голів (13 vs 11). Для прямої путівки на ЧС-2022 підопічним Роберто Манчіні необхідно було зберегти перевагу за цими показниками в останньому турі.

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Проблема полягала в тому, що "наті" в рідних стінах приймали Болгарію. Там цілком міг статися розгром – італійці ж приїхали у Белфаст на важку зустріч проти Північної Ірландії. Словом, ризик опуститись на другу сходинку й вилетіти у плей-офф був надзвичайно великим.

Перший тайм розчарував нейтральних фанатів і насторожив прихильників "Скуадри". Господарі стартували активніше, протягом 25 хвилин нічого не дозволяючи іменитому супернику, однак поступово гості перехопили ініціативу – втім, контроль над грою виглядав занадто стерильно. Італія повільно катала м'яч далеко від воріт, час від часу виконуючи закидання в штрафний. Північні ірландці все контролювали.

Італійці лишень раз реально наблизились до голу – це Ді Лоренцо на 8-й хвилині отримав переведення на правий край штрафного від Інсіньє й виконав подачу на дальню стійку. М'яч цілком міг залетіти у дев'ятку, але Пікок-Фарелл відбив його. Крім цього епізоду, можна пригадати лишень два м'яких удари Інсіньє та К'єзи з країв карного майданчика, які прилетіли точно до рук голкіпера. От і вся гострота в першому таймі.

На перерву команди відправились за нічийного рахунку, однак за п'ять хвилин після відновлення гри Північна Ірландія могла вийти вперед! Даллас з правого флангу виконав подачу на лівий край штрафного, Льюїс звідти викотив пас на 11 метрів, а Севілл потужно вистрілив у дотик – Доннарумма парирував! Італія відповіла не так гостро: на 53-й хвилині Інсіньє отримав закидання в карний майданчик і слабенько пробив в руки голкіперу, а на 58-й Берарді завдав щільний удар зі стандарту в ближній кут – Пікок-Фарелл спіймав м'яч намертво.

На цю хвилину Швейцарія вела вже з рахункуом 2:0. Італії необхідно було терміново забивати – і на 61-й хвилині підопічні Роберто Манчіні отримали фантастичну нагоду для взяття воріт. Берарді прийняв закидання від Бонуччі, розкрутився на лінії штрафного й віддав проникний пас на К'єзу, а Федеріко, хитнувши захисника, закрутив м'яч у дальній кут – повз ворота! Одразу за цим алленаторе гостей кинув у бій Белотті, а на 68-й хвилині атаку "Скуадри" освіжили Локателлі та Бернардескі.

Швейцарія, тим часом, забила третій гол. А потім ще один. Обидва скасували, але на 72-й хвилині становище збірної Італії зі скрутного перетворилося у катастрофічне – альпійці таки закотили чистий третій м'яч, змусивши чемпіонів Європи забивати мінімум двічі. Північна Ірландія, однак, трималася міцно, нічого не дозволяючи гостям біля власних воріт. На 80-й хвилині Емерсон наважився на відчайдушний дальній удар, ледь не вколотивши його в правий нижній кут – господарів врятував рикошет! Одразу за цим фулбека замінив молодий форвард Скамакка.

Попри наявність високого форварда і купи атакувальних футболістів, Італія не створила жодного моменту за останні 10 хвилин основного часу. Ірландці ж двічі мали садити гранда на коліна: на 83-й хвилині вони провели контратаку з прострілом вздовж штрафного й ударом Далласа без спротиву (повз дальній кут), а на 90-й Доннарумма невдало вийшов на фланг, дозволивши Вашінгтону обіграти себе – втім, його фінальний постріл на лінії воріт зупинив Бонуччі.

За три компенсовані хвилини Італія вже не могла створити камбек, та і нагод для нього чемпіони Європи не провели. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, внаслідок якої "Скуадра Адзурра" опустилася на другу позицію – тепер на неї чекає плей-офф. Швейцарія, випередивши італійців на два залікових бали, виграли групу С й вийшли на Мундіаль.

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