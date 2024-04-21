Лівий захисник Тоттенхема та збірної Італії Дестіні Удоджи не зіграє до кінця сезону через серйозну травму.

Удоджи на тижні отримав травму лівого квадріцепсу. Італієць переніс операцію, поділившись фото з лікарні. Він повернеться до гри лише під час підготовки до наступного сезону, повідомляє The Athletic.

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Таким чином, Дестіні пропустить не лише останні тури АПЛ, а і Євро-2024. Лучано Спаллетті награвав 21-річного фулбека в основі збірної Італії перед чемпіонатом Європи.

Удоджи влітку перейшов з Удінезе в Тоттенхем і відразу став гравцем стартового складу. Він претендує на звання найкращого лівого захисника сезону в Англії.