Італія втратила основного захисника перед Євро-2024 – відкриття АПЛ переніс операцію
14:20 - Читать на русском
Лівий захисник Тоттенхема та збірної Італії Дестіні Удоджи не зіграє до кінця сезону через серйозну травму.
Удоджи на тижні отримав травму лівого квадріцепсу. Італієць переніс операцію, поділившись фото з лікарні. Він повернеться до гри лише під час підготовки до наступного сезону, повідомляє The Athletic.
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Таким чином, Дестіні пропустить не лише останні тури АПЛ, а і Євро-2024. Лучано Спаллетті награвав 21-річного фулбека в основі збірної Італії перед чемпіонатом Європи.
Удоджи влітку перейшов з Удінезе в Тоттенхем і відразу став гравцем стартового складу. Він претендує на звання найкращого лівого захисника сезону в Англії.
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