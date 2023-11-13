Обследование в лагере "Скуадры адзурры" выявило у Локателли небольшой перелом 10-го ребра, информирует официальный сайт Федерации футбола Италии. Согласно Sky Sport Italia и Sport Mediaset, это не опасная травма, но она очень болезненна – вряд ли игрок сможет быстро восстановиться. Локателли смог бы выйти на поле только после обезболивающих уколов.

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Сообщается, что Локателли уже был отправлен домой в Турин. Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти планирует вызвать на его позицию нового игрока. "У Кристанте растяжение мышц, а у Жоржиньо на голове швы после последнего матча. Завтра мы, скорее всего, вызовем ещё кого-нибудь", – отметил Спаллетти.

17 ноября Италия сыграет против Северной Македонии, а 20-го ноября – против Украины. Обе встречи состоятся в рамках отбора к Евро-2024.

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