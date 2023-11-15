У середу, 15 листопада, під час тренування в таборі збірної Італії центральний захисник Алессандро Бастоні отримав розтягнення м'язів правої ікри. Про це інформує інсайдер Джанлука Ді Марціо.

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У найближчі кілька годин захисник Інтера пройде спеціальні медичні тести, які визначать ступінь його пошкодження. Якщо найгірші побоювання підтвердяться, Бастоні стане вже п'ятим гравцем, якого Лучано Спаллетті втратив перед матчами відбору до Євро-2024 з Північною Македонією та Україною. Раніше "Скуадра адзурра" втратила через травми воротаря Алекса Мерета (Наполі), захисників Рафаеля Толої (Аталанта) і Давіде Калабрію (Мілан), а також півзахисника Мануеля Локателлі (Ювентус).

Нагадаємо, що в нещодавньому матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із Зальцбургом Бастоні грав із капітанською пов'язкою на руці – вперше у своїй кар'єрі в Інтері.

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