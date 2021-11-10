Италия подходит к поединку со Швейцарией без ряда ключевых игроков.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини стал очередным пополнением в лазарете чемпионов Европы, сообщает официальный сайт Федерации футбола Италии.

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У капитана "Скуадры Адзурры" проблемы с приводной мышцей, поэтому он не поможет команде. Кьеллини стал далеко не первой потерей для Роберто Манчини перед ноябрьским циклом. Ранее лагерь сборной покинули Дзаньоло, Пеллегрини и Иммобиле.

Напомним, в ноябре итальянцы проведут два заключительных матча отбора на ЧМ – 12-го против Швейцарии и 15-го против Северной Ирландии. Сейчас чемпионы Европы делят первую строчку группы с "нати", имея по 14 очков.

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