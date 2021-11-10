Главный тренер сборной Испании Луис Энрике знает, как расслабляться после изнурительных матчей.

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В объективы камер попало много интересного – тренировки, досуг игроков, эмоциональные диалоги. Впрочем, главный перл анонса выдал Луис Энрике. Рулевой испанцев появился в кадре обнаженным по пояс и с банкой пива во время громких празднований в раздевалке.

Напомним, сборная Испании на Евро дошла до полуфинала, уступив в серии пенальти будущему чемпиону – Италии.

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