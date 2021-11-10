Луис Энрике засветился голым с пивом в раздевалке сборной Испании – безумный анонс фильма от Amazon
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике знает, как расслабляться после изнурительных матчей.
Выступления "Фурии Рохи" на Евро-2020 стали темой фильма, который вскоре выйдет на платформе Amazon.
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В объективы камер попало много интересного – тренировки, досуг игроков, эмоциональные диалоги. Впрочем, главный перл анонса выдал Луис Энрике. Рулевой испанцев появился в кадре обнаженным по пояс и с банкой пива во время громких празднований в раздевалке.
Напомним, сборная Испании на Евро дошла до полуфинала, уступив в серии пенальти будущему чемпиону – Италии.
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