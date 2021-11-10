Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні став черговим поповненням у лазареті чемпіонів Європи, інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії.

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У капітана "Скуадри Адзурри" проблеми з привідним м'язом, тому він не допоможе команді. К'єлліні став далеко не першою втратою для Роберто Манчіні перед листопадовим циклом. Раніше табір збірної покинули Дзаньйоло, Пеллегріні та Іммобіле.

Нагадаємо, у листопаді італійці проведуть два завершальні матчі відбору на ЧС – 12-го проти Швейцарії і 15-го проти Північної Ірландії. Наразі чемпіони Європи ділять першу сходинку групи з "наті", маючи по 14 очок.

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