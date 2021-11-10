Італія зазнала ще однієї величезної втрати перед матчем за пряму путівку на чемпіонат світу
Італія підходить до поєдинку зі Швейцарією без низки ключових гравців.
Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні став черговим поповненням у лазареті чемпіонів Європи, інформує офіційний сайт Федерації футболу Італії.
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У капітана "Скуадри Адзурри" проблеми з привідним м'язом, тому він не допоможе команді. К'єлліні став далеко не першою втратою для Роберто Манчіні перед листопадовим циклом. Раніше табір збірної покинули Дзаньйоло, Пеллегріні та Іммобіле.
Нагадаємо, у листопаді італійці проведуть два завершальні матчі відбору на ЧС – 12-го проти Швейцарії і 15-го проти Північної Ірландії. Наразі чемпіони Європи ділять першу сходинку групи з "наті", маючи по 14 очок.
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