Италия обязательно получит чемпиона – не помешает даже незавершенный сезон

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина подтвердил, что в сезоне 2019/20 будет определен победитель Серии А, даже если не удастся завершить чемпионат.

"Мы бы хотели завершить сезон на поле. Ради этого мы обсудили с ФИФА вопрос продления контрактов, завершающихся 30 июня. Нам нужно найти решение. В идеале – завершить сезон до 30 июля. Но мы должны подчиняться решениям политических органов и мнению ученых.

Каррагер назвал главную причину ухода Роналду из Реала – во всем виноват Месси

Если мы все же не сможем завершить сезон, то все равно хотели бы определить исход спортивных соревнований, которые проходили на футбольном поле. Один из клубов станет чемпионом. Также будут определены команды, которые попадут в еврокубки или вылетят. Но пока рано говорить о том, как будет выглядеть итоговое решение", – отметил Гравина в комментарии Sky Sport Italia.

Добавим, что Ювентус возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, имея в активе 63 очка. Совсем рядом с туринцами Лацио – 62 пункта после 26 туров.

"Историческая резня": ультрас Аталанты требуют у Малиновского и Ко сняться с чемпионата Италии