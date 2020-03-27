Каррагер назвал главную причину ухода Роналду из Реала – во всем виноват Месси

Джейми Каррагер дал неоднозначную оценку переходу Кришитану в Ювентус.

Легендарный капитан Ливерпуля Джейми Каррагер выделил в переходе Роналду в Ювентус психологическую составляющую. Карра заявил, что своими переходами Криштиану пытается перевести внимание с Месси на себя.

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"Я считаю, что он переехал именно по этой причине. Думаю, он осознает, что на него всегда смотрели, как на второго после Месси. По моему мнению, это довольно разумно.

Кажется, Роналду делает противоположное тому, что делает Месси, и пытается противопоставить себя конкуренту", – заявил Каррагер в интервью CaughtOffside.

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