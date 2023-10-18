"Первый тайм против Англии был хорошим. Против этой сборной мы шли в обыгрыш и довольно легко попадали в их зону.

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Мы должны были попытаться выиграть и сделать что-то большее, потому что была возможность. Во втором тайме они защищались очень хорошо, а мы – нет. Мы не должны были терять бдительность.

После того, как Италия не участвовала в двух последних чемпионатах мира, мы просто обязаны пройти дальше и попасть на чемпионат Европы. Я даже не хочу думать о другом результате. Мы должны выиграть у Северной Македонии и Украины", – цитирует Ачерби Sky Sport Italia.

Напомним, Италия после 6-ти матчей набрала 10 баллов и занимает третью строчку турнирной таблицы. Чтобы выйти на Евро-2024 подопечным Лучано Спаллетти необходимо набирать 6 очков в двух последних матчах.

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