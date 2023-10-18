"Перший тайм проти Англії був хорошим. Проти цієї збірної ми йшли в обіграш і досить легко потрапляли в їхню зону.

Допомога Кейна для України у відеоогляді матчу Англія – Італія – 3:1

Ми повинні були спробувати виграти і зробити щось більше, тому що була можливість. У другому таймі вони захищалися дуже добре, а ми – ні. Ми не повинні були втрачати пильність.

Після того, як Італія не брала участь у двох останніх чемпіонатах світу, ми просто зобов'язані пройти далі і потрапити на чемпіонат Європи. Я навіть не хочу думати про інший результат. Ми повинні виграти у Північної Македонії та України", – цитує Ачербі Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Італія після 6-ти матчів набрала 10 балів і посідає третю сходинку турнірної таблиці. Аби вийти на Євро-2024 підопічним Лучано Спаллетті необхідно набирати 6 очок в двох останніх матчах.

Англія обіграла Італію, вийшла на Євро-2024 та підсобила Україні – Кейн і Беллінгем зробили результат