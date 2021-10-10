Италия принимала Бельгию в рамках "утешительного финала" Лиги наций. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Команды вышли на поле в полурезервных составах. Италия обладала определенным преимуществом, за что была вознаграждена голом Бареллы на старте второго тайма.

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Позже арбитр назначил заслуженный пенальти в ворота бельгийцев, приговор исполнил Берарди. Выход Кевина де Брюйне оживил игру гостей. Именно ассист звезды Манчестер Сити на молодого Шарля де Кетеларе позволил сократить отставание команде Мартинеса, но на финальный результат не повлиял.

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