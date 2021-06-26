Италия – Австрия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро-2020
Итальянцы встречаются с австрийцами в 1/8 финала Евро-2020. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Италия – Австрия стартует в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция – на телеканале и "Футбол 1". Онлайн игру можно посмотреть на платформе oll.tv. Текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Италия – Австрия: анонс матча 1/8 финала Евро-2020
Стартовые составы команд
Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола – Барелла, Жоржиньо, Верратти – Берарди, Иммобиле, Инсинье.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Пессина, Эмерсон, Кьеза, Кристанте, Бернардески, Распадори, Бастони, Толой.
Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба – Лаймер, Гриллич, Шлагер – Забитцер, Арнаутович, Баумгартнер.
Запасные: А.Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильзанкер, Грегорич, Баумгартлингер, Линхарт, Триммель, Шауб, Шёпф, Калайджич.
Кто выиграет Евро-2020 – как оценивают шансы сборной Украины после выхода в плей-офф