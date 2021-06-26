Групповой этап нынешнего чемпионата Европы в очередной раз продемонстрировал, насколько непредсказуемым может быть футбол. Перед стартом турнира сборная Италии, по оценкам букмекеров, находилась в конце первого десятка очереди за трофеем. Прошло три матча, и теперь "Скуадра Адзурра" превратилась в одного из главных фаворитов. Оправдывать такой статус всегда труднее, чем пробиваться на вершину, когда от тебя этого не ожидают. Тем более стартует плей-офф. Здесь даже малейшая ошибка может стать роковой и привести к вылету из турнира.

Италия – Австрия: Манчини подчеркнул спокойствие "Скуадры адзурры" перед матчем плей-офф Евро-2020

Подопечные Роберто Манчини выиграли свою группу в блестящем стиле. Три победы (две разгромные), ноль пропущенных мячей и, что самое главное, качественная игра. Италия буквально очаровала нейтрального болельщика. Тренерскому штабу удалось настолько гармонично совместить футболистов на поле, что иногда может показаться, будто перед нами не сборная, а клубная команда. Италия находится в шаге от невероятного рекорда – самая длинная серия в истории сборной без поражений. Для этого достаточно не уступить Австрии хотя бы в основное время.

Едва ли не главная заслуга Роберто Манчини – единый коллектив. На таких скоротечных турнирах очень важна атмосфера в команде. У Италии с этим полный порядок. Каждый футболист чувствует себя важным и готов в любой момент заменить своего партнера. В конце концов, это мы увидели в матче с Уэльсом. Итальянцы вышли на игру формально вторым составом, но это никак не повлияло на рисунок игры. Главный тренер дает почувствовать атмосферу Евро каждому. Именно про это замена Доннаруммы на Сиригу. Теперь только Алекс Мерет не имеет сыгранных минут. Манчини знает, что делает. Роберто был единственным футболистом в заявке Италии, который так и не сыграл на домашнем ЧМ-90.

Пришло время ответственных матчей. Италии нужно хорошенько постараться, чтобы так и не остаться "королевой" группового этапа. Соперник в 1/8 финала проходной, но точно сильнее тех, которые были до этого. Австрия, которая заставила несколько дней нервничать всю Украину, вполне заслуженно оказалась в плей-офф. Здесь "Das Team" будет андердогом, но это ей только на руку. Франко Фода научил свою команду действовать эффективно, отдавая инициативу сопернику. Его команда – лучшая на Евро по интенсивности прессинга и очень неуступчива в единоборствах.

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Сегодняшняя игра станет настоящим испытанием для обоих соперников. Италия еще не встречалась со столь "кусачим" оппонентом. Тогда как Австрии предстоит доказать, что после вояжа в Амстердам была сделана работа над ошибками. Нидерланды забили быстрый гол, а "бело-красные" оказались совсем не готовы отступать от своего плана. Что-то подобное мы видели и с Северной Македонией после того, как счет стал равным. Только недостаток мастерства помешал балканцам еще раза два наказать австрийцев. От Иммобиле и Ко таких подарков можно не ждать.

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Никаких сомнений, что Роберто Манчини не будет экспериментировать и вернется к игре основным составом. Правда, рассчитывать приходится не на всех. Алессандро Флоренци и Джорджо Кьеллини до сих пор полностью не восстановились от повреждений, их участие в поединке находится под серьезным вопросом. К счастью, заменить их не очень сложно – Джованни Ди Лоренцо и Франческо Ачерби уже доказали свою способность играть на таком уровне.

Ситуация в составе соперника тоже оставляет желать лучшего. Для Валентино Лазаро континентальное первенство уже завершено. Кристоф Баумгартнер в матче с Украиной не только забил единственный гол, но и получил повреждение, которое не позволит ему сыграть в 1/8 финала. Мартин Хинтереггер также травмировался в игре с "сине-желтыми", но успел восстановиться – шесть дней перерыва этому сильно помогли.

Италия – Австрия: ориентировочные составы

Італия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола – Барелла, Верратти, Жоржиньо – Берарди, Иммобиле, Инсинье

Австрия: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба – Забитцер, Лаймер, Шлагер, Ульмер – Грегорич, Арнаутович

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Помешать "итальянцам" пройти дальше может только чудо. Или хотя бы недооценка. Штабу Роберто Манчини нужно не позволить своим подопечным впасть в эйфорию, которая поглотила прессу и болельщиков. На Апеннинах еще до старта Евро с оптимизмом оценивали шансы на победу, а после трех блестящих матчей и подавно. Итальянцы уже не готовы ограничиться хотя бы финалом. Сегодня нужно побеждать без нервов и желательно без сверхусилий, ведь сетка на пути к решающему матчу очень сложная.

От Австрии больше ничего не ждут. Участие в плей-офф – это уже большое достижение. Однако, это также может стать преимуществом "Das Team». В случае поражения никто команду уничтожать не будет, а вот отсутствие давления может сыграть только в плюс. Хотя даже букмекеры не верят в успех команды Франко Фоды, оценивая их шансы на успех в пять раз ниже. В конце концов, нужно хотя бы попытаться прервать серию Италии без пропущенных мячей, которая сейчас насчитывает 11 матчей.

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