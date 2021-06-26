Італія – Австрія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Італійці зустрічаються з австрійцями в 1/8 фіналу Євро-2020. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Італія – Австрія стартував о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція – на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Онлайн гру можна переглянути на платформі oll.tv. Текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
Італія – Австрія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2020
Стартові склади команд
Італія: Доннарумма – Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Спінаццола – Барелла, Жоржінью, Верратті – Берарді, Іммобіле, Інсіньє.
Запасні: Сірігу, Мерет, Локателлі, Белотті, Пессіна, Емерсон, К'єза, Крістанте, Бернардескі, Распадорі, Бастоні, Толой.
Австрія: Бахманн – Лайнер, Драговіч, Хінтереггер, Алаба – Лаймер, Грілліч, Шлагер – Забітцер, Арнаутовіч, Баумгартнер.
Запасні: А.Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ільзанкер, Грегоріч, Баумгартлінгер, Лінхарт, Тріммель, Шауб, Шьопф, Калайджіч.
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