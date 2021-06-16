При других обстоятельствах могли бы говорить о встрече лидеров и двух фаворитов группы А. Однако Италия свою игру первого тура выиграла, а Швейцария уберечь победу над Уэльсом не сумела. Не будем лишний раз говорить о пути команд на Евро-2020, или в каком состоянии они подошли к финальному турниру. Эту информацию можно найти в нашем превью, которое все еще не утратило актуальность.

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Итальянцам предстояло открывать континентальное первенство. Обычно, стартовые матчи больших турниров не радуют феерией, но не в этот раз. Правда, первый тайм встречи против Турции завершился без голов. Однако преимущество подопечных Роберто Манчини не вызывало никаких сомнений – Италия победит. В конце концов, после перерыва турки достали из собственных ворот три "сухих" мяча. "Скуадра адзурра" одержала свою самую крупную победу в финальных турнирах чемпионата Европы за всю историю. Уже сегодня есть возможность оформить выход в плей-офф. Дополнительным преимуществом сборной Италии может стать домашний статус матча, ведь хозяева римского Стадио Олимпико никогда не проигрывали здесь в рамках финальных стадий чемпионатов Европы или мира – 9 побед и 2 ничьи.

В свою очередь, Швейцария в первом туре сыграла вничью с Уэльсом. На гол Бреля Эмболо точным ударом ответил Киффер Мур, а мяч Гаврановича в конце игры был отменен из-за офсайда. В общем подопечные Владимира Петковича не смогли продемонстрировать достойный уровень игры против аутсайдера группы. Шакири после вялого клубного сезона не "расцвел" в сборной, как это было раньше. Вел за собой партнеров эЭмболо. Фактурный форвард мог и сам создать себе момент, и партнеров активно заигрывал. Однако противостоять паре Бонуччи-Кьеллини ой как непросто.

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Швейцария в пятый раз будет гостить на Стадио Олимпико. Ранее были зафиксированы три поражения и одна победа, датированная далеким 1982-м годом. Интересно, что это был первый матч "Скуадры адзурры" после триумфального чемпионата мира. Но и для многих игроков уже этой команды Италия – не чужая страна. Владимир Петкович хорошо знает Рим, ведь возглавлял Лацио, с которым завоевал свой единственный трофей в тренерской карьере. Также имеют опыт игры на Апеннинах Родригес, Фройлер, Фернандес, Шакири и Сеферович.

Кадровая ситуация

Игру с турками из-за травмы пропускал Марко Верратти. На этот раз такая участь постигла еще одного игрока ПСЖ – Алессандро Флоренци. Его может заменить Джованни Ди Лоренцо. Вероятность, что Манчини выпустит Толои и сыграет в три центральных защитника, минимальна. Что касается Верратти, то его участие в матче сомнительно. После травмы еще надо набрать кондиции, поэтому тренерский штаб пока не принял решение, стоит ли включать Марко хотя бы в список запасных. Также Манчини намекнул, что может прибегнуть к заменам, но предсказать их невозможно – они могут произойти в любой линии, кроме вратарской.

У Швейцарии ситуация после первого тура не изменилась. Никаких кадровых проблем у Владимира Петковича нет. Брель Эмболо, похоже, окончательно убедил и тренера, и болельщиков в своей квалификации. Поэтому Гавранович, который неплохо проявил себя в товарищеских матчах, может рассчитывать лишь на роль зподмены для Сеферовича. Петкович любит делать ставку на проверенных бойцов, поэтому в старте изменений может не быть вообще, или же они будут минимальными.

Италия – Швейцария: ориентировочные составы

Италия: Доннарумма – Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола – Барелла, Локателли, Жоржиньо – Берарди, Иммобиле, Инсинье

Швейцария: Зоммер – Эльведи, Аканджи, Шер – Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес – Шакири – Сеферович, Эмболо

Италия – Швейцария: слова перед матчем

Роберто Манчини: "Я до сих пор уверен в том, что сборная Италии – одна из сильнейших команд на турнире. Посмотрим, что будет дальше. Первый тайм против Турции нам дался тяжело. Знаем, что должны в каждом матче показывать максимум и не думать, что все произойдет само собой".

Владимир Петкович: "Я вернулся в Рим спустя восемь лет, и это прекрасно. Это удивительный город. Но мы сосредоточены исключительно на игре. Нет секретов, как обыграть Италию. Мы должны быть смелыми и оставаться в игре в течение целых 90 минут".

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Леонардо Бонуччи: "Пока меня больше всего поразила Англия – настроем и волей к победе. Назву их главными фаворитами наряду с тремя командами, которые играют сегодня (пресс-конференция состоялась вчера – прим.): Францией, Германией и Португалией".

Шакири: "Это будет замечательная игра против моего бывшего тренера. Я рад увидеть его. Италия последние несколько лет играла в великолепный футбол. Я рад за Манчини, но хочу огорчить его. Мы должны сломать их защиту, чтобы забить гол".

Италия – Швейцария: прогноз "Футбол 24" – 2:0

Букмекеры откровенным фаворитом противостояния считают "Скуадры адзурру". Коэффициент на победу хозяев – 1.60. На Швейцарию дают почти в четыре раза выше. Первый матч показал, что Италия может быть непредсказуемой. Неизменным остается лишь одно – надежная игра в обороне. А вот у подопечных Владимира Петковича с этим компонентом проблемы, что очень тревожно накануне встречи с командой, где опасности стоит ожидать от любого игрока атакующей линии. Парадоксально, но сборные, которые провели между собой 58 матчей, не встречавшихся более десяти лет. Статистика очных встреч лишь подтверждает доминирование Италии – 28 побед при 26 ничьих и 8 поражениях. Сегодня же только триумф команды Роберто Манчини нельзя будет считать сенсацией.

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