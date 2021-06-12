Чіро Іммобіле

Вік: 31 рік

Амплуа: нападник

Клуб: Лаціо

Transfermarkt: 38 млн євро

Статистика у збірній Італії: 47 матчів, 14 голів

Стартувати першим – завжди важко. У матчі-відкритті чемпіонату Європи, попри відчутну підтримку рідних стін, Італія намучилася із турками у першому таймі. Маючи перевагу і кілька непоганих моментів біля воріт Чакира, де-юре гості змушені були вдовольнитися нулями на табло.

Туреччина – Італія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Після перерви Скуадра Адзурра почала рухатися ще інтенсивніше, нарешті з’явилося відчуття неминучоcті голу. І після потужного прострілу від Берарді римський Олімпіко вперше вибухнув у радісному екстазі. Тим не менше, напруга зберігалася – збірна Туреччини нечасто, проте гостро огризалася. Так тривало до 66-ї хвилини, коли свою мовчанку гучним знаком оклику перервав Чіро Іммобіле. При рахунку 0:2 команда Шенола Гюнеша посипалась. А невдовзі лідер Лаціо ще й асистував Інсіньє, який поставив ефектну крапку.

Чіро – 31 рік. У національній команді він давно не новачок. Але гол у ворота турків став для нього дебютним за Італію у фінальних частинах великих форумів. На четвертому десятку життя – вдумайтесь! Іммобіле чекав цього солодкого моменту з 2014 року, відколи дебютував у футболці головної команди країни. І ще більш зворушливо від того, що відзначитися вдалось на рідному римському стадіоні.

Клубний сезон 2020/21 виявився для форварда невдалим. Його Лаціо лихоманило, команда не зуміла вклинитися у чемпіонські розбірки і фінішувала лише шостою – зі скромною путівкою у Лігу Європи. Сам Чіро відзначився 20-ма м’ячами, показник начебто достойний. Але, по-перше, одразу п’ять футболістів забили у чемпіонаті більше від нього. По-друге, це значно гірший здобуток, аніж позаминулого сезону, коли Іммобіле настріляв аж 36, здобувши європейський "Золотий бутс". По-третє, лише в одному із п’яти сезонів у Римі він забив менше, ніж цього разу (15).

Негативний психологічний фон вдалося залишити в минулому, у збірну Чіро приїхав зі свіжою і світлою головою. Проти турків він не був найактивнішим, не пробіг максимальну кількість кілометрів, не роздав найбільше передач. Але із надлишком виконав свою основну роботу, що належно оцінили статистичні ресурси. Sofa Score і WhoScored синхронно визнали Іммобіле найкращим гравцем матчу – 8,7 та 8,6 балів відповідно.

Упродовж кар’єри Чіро вдосталь натерпівся і намучився. Так, у нього траплялися окремі яскраві спалахи у Пескарі та Торіно. Але куди більше перепадало невдалих і відверто провальних періодів – у Юве, Дженоа, дортмундській Борусії, Севільї… Єдиний клуб, де забивати вдається регулярно, – це Лаціо. Іммобіле – один із найбільш недооцінених і нереалізованих талантів нашого часу. Поки що?

Принаймні, маестро Марчелло Ліппі, титулований учень Лобановського, переконаний, що ось зараз Чіро нарешті прорве, а Євро-2020 стане турніром його імені. Символічна фішка: герой вчорашнього матчу-відкриття народився незадовго до старту Кубка світу-1990, який приймала Італія. Тоді Скуадра Адзурра також провела дебютний поєдинок на Стадіо Олімпіко, щоправда обіграла Австрію скромніше – 1:0. Забив Сальваторе Скіллачі – він стане найкращим гравцем і бомбардиром того чемпіонату.

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Італія змела Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020 – шикарний старт потужної "Скуадри Адзурри"