Євро-2020, Група А. Розклад матчів:

Італія – Туреччина – 11 червня, 22:00 – (Рим)

Уельс – Швейцарія – 12 червня, 16:00 – (Баку)

Туреччина – Уельс – 16 червня, 19:00 – (Баку)

Італія – Швейцарія –16 червня, 22:00 – (Рим)

Італія – Уельс –20 червня, 19:00 – (Рим)

Туреччина – Швейцарія – 20 червня, 19:00 – (Баку)

Італія

Рейтинг ФІФА: 10

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (1968)

Головний тренер: Роберто Манчіні

Капітан: Джорджо К'єлліні

Ключовий гравець: Марко Верратті

Після ганьби у відборі на ЧС-2018 для Італії настав час великих змін. Призначення Роберто Манчіні замість Джамп'єро Вентури спочатку сприймалося скептично, але колишній наставник Інтера та низки інших клубів зумів реанімувати команду. До чемпіонату Європи "Скуадра Адзурра" підходить у розкішній формі. Кваліфікація подолана без жодної втрати – 10 перемог у 10 матчах. Не програє Італія ні в Лізі націй, ні в товариських матчах. Загалом серія без поразок уже налічує 22 матчі й триває від вересня 2018-го. У відборі команда не просто стала однією з двох (ще Бельгія), що виграли всі матчі, але й зробила це впевнено. Підопічні Роберто Манчіні настріляли 37 голів (включно з перемогою 9:1 над Вірменією), а пропустили лише чотири м'ячі – це друга атака й оборона турніру. Не дивно, що на Апеннінах цілком впевнено говорять про можливість тріумфувати на континентальній першості.

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Коли Роберто Манчіні очолив збірну, результати не були його головним завданням. Потрібно було перебудовувати команду. Італія припинила практику покладатися на обмежений кістяк ветеранів і почала омолодження складу. Це не означає, що зачинилися двері в національну команду для вікових виконавців. Приклади 38-річного Фабіо Квальярелли та Франческо Капуто, який взагалі у свої 33 лише дебютував, – показові. Потрібно просто демонструвати належний рівень гри. Загалом під керівництвом Манчіні вперше зіграли за збірну понад 20 футболістів. Однак така нестабільність не заважала штампувати перемоги, що принесло головному тренеру новий трирічний контракт.

З іншого боку, таку варіативність можна вважати проблемою. У Італії банально відсутні лідери, здатні робити результат самотужки. У скрутні моменти це вкрай важливо. Окрім того, не варто розраховувати, що кількість гравців, які пройшли упродовж відбірного циклу через збірну, переросте у якість. Фактично, у Італії є один сильний склад і все. Чи не кожен гравець у запасі буде гіршим, за перший вибір головного тренера. Звісно, на такому швидкоплинному турнірі, як Євро, це може й не зіграти ключову роль, але якщо хтось із лідерів травмується чи отримає вилучення – замінити їх буде дуже складно. До того ж іще варто вирішити проблему з центрфорвардом, де Чіро Іммобіле не демонструє належної результативності, а головний бомбардир – Андреа Белотті – забив лише 5 м'ячів.

Саме через це букмекери не вірять у перемогу Італії на турнірі, у рейтингах яких вона лише восьма у черзі та трофеєм. Переоцінювати переможний шлях у кваліфікації не можна, адже вже у Лізі націй, де суперники були серйознішими, виникали серйозні проблеми. Напевне можна сказати, що груповий турнір не повинен стати проблемою. Додатковою перевагою повинні стати рідні стіни. Італія проведе усі матчі в Римі, а суперникам доведеться здійснювати переліт у далекий Баку.

Туреччина

Рейтинг ФІФА: 32

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: півфіналісти (2008)

Головний тренер: Шенол Гюнеш

Капітан: Бурак Їлмаз

Ключовий гравець: Хакан Чалханоглу

Ще одна збірна, яка пропустила останній чемпіонат світу. Українці добре повинні це пам'ятати, адже турки були у одній відбірній групі разом із нашою збірною. Підопічні тоді ще Мірчі Луческу фінішували четвертими, відразу за "синьо-жовтими". Румунський фахівець провів іще кілька спарингів і поступився місцем Шенолу Гюнешу, з яким команда заграла набагато краще. Кваліфікацію на чемпіонат Європи Туреччина завершила на другому місці своєї групи, з найкращим захистом турніру (лише 3 пропущених). Першими у секстеті стали французи, у матчах з якими турки набрали чотири очки. Проблемою стали матчі з слабшими командами, де не завжди вистачало мотивації. У хороший день Туреччина може феєрично прибити Нідерланди, зіграти внічию з німцями чи хорватами, а через тиждень програти Угорщині чи втратити перемогу над Латвією.

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Шенол Гюнеш – культова фігура для турецького футболу. Саме він вивів команду на ЧС-2002, яка на полях Японії та Кореї завоювала бронзові медалі. На жаль, відбір на Євро-2004 вийшов невдалим – Туреччина у плей-офф поступилася скромній Латвії, і фахівець пішов у відставку. З другої спроби Гюнеш таки здобув путівку на континентальну першість. Завдяки збільшенню кількості учасників, яке відбулося ще перед минулим Євро, тепер навіть друге місце дає право потрапити на форум напряму. Не думайте, що вся тренерська слава 68-річного фахівця залишилася позаду. За рік до відходу в збірну Гюнеш став першим менеджером, який виграв групу Ліги чемпіонів з командою турецької Суперліги. Його Бешикташ не зазнав жодної поразки у квартеті з Порту, Монако та РБ Лейпциг.

Однак своїми нинішніми успіхами збірна Туреччини завдячує не лише головному тренеру. Не дарма кажуть, що короля робить свита. Підросло дуже потужне покоління. Ледь не всі лідери – відомі гравці із топ-чемпіонатів. Занепокоєння викликає лише позиція голкіпера. Основним має бути Угурджан Чакир, за плечима якого обмаль міжнародного досвіду. Зате у захисті ціле сузір'я – Чаглар Сьоюнджю, Озан Кабак, Зекі Челік, Меріх Деміраль. Те ж саме можна сказати про креативних гравців. Чалханоглу, Ундер, Язиджи та нев'янучий Бурак Їлмаз готові створити проблеми будь-якому супернику.

Туреччина стартує на Євро матчем проти Італії. Якщо вдасться уникнути поразки, надалі все залежатиме виключно від підопічних Шенола Гюнеша. За будь-якого сценарію, проблем із виходом із групи виникнути не повинно. Щоправда, не буде сюрпризом, якщо Туреччина припинить боротьбу вже у першому раунді плей-офф. Хоча вихід у плей-офф із другого місця потенційно дарує хорошу турнірну сітку, завдякий якій можна буде навіть повторити шлях "бронзового" 2008-го.

Швейцарія

Рейтинг ФІФА: 16

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: 1/8 фіналу (2016)

Головний тренер: Владімір Петковіч

Капітан: Граніт Джака

Ключовий гравець: Джердан Шакірі

Ще одні "добрі знайомі" збірної України, яким дісталося місце нашої команди у елітному дивізіоні Ліги націй у результаті коронавірусного скандалу. Швейцарію взагалі можна назвати улюбленицею фортуни. У кваліфікації на чемпіонат Європи команді випали рівні за класом суперники. Відтак боротьба у групі точилася до останнього туру, в якому конкуренти зробили швейцарцям черговий подарунок – нічия у матчі Данії та Ірландії дозволила вийти у фінальний раунд Євро-2020 з першого місця. Хоча стартували "сировари" курйозно, втративши перемогу над Данією, володіючи перевагою у три м'ячі. Скандинави тричі шокували суперника у завершальні сім хвилин зустрічі.

Володімір Петковіч очолив Швейцарію після ЧС-2014 і без проблем вивів команду на два наступні великі міжнародні форуми. Кожного разу його підопічні долали груповий етап (на чемпіонаті Європи це сталося вперше в історії збірної), але ніколи не проходили далі 1/8 фіналу. Швейцарець боснійського походження працює зі своєї національною командою довше (сім років) і успішніше (57,4% виграних матчів), ніж будь-який інший наставник.

На Євро-2020 Швейцарія їде збалансованим складом без яскравих зірок, але не позбавленою лідерів. Передусім варто відзначити голкіпера менхенгладбаської Борусії Яна Зоммера. Перед нами саме той випадок, коли хороший воротар – половина команди. Ви ж не забули, що Зоммер присоромив великого Серхіо Рамоса, відбивши два пенальті від іспанця в одному матчі. Перед голкіпером традиційно розташовується п'ятірка захисників, яким трохи вище допомагає тандем хавбеків Фройлер-Джака. Граніт за збірну зазвичай грає значно краще, ніж за Арсенал, а Ремо – ключова постать у пресинг-машині Аталанти. Хвилювання викликає лише атакувальна лінія. Джердан Шакірі (головна зірка команди) провів два провальних сезони у Ліверпулі. Сумарно за два роки вінгер зіграв трохи більше тисячі хвилин. Залишається сподіватися, що Харіс Сеферовіч справді вийшов на новий рівень, і його 26 голів за Бенфіку не були разовою акцією.

Швейцарія – саме та команда, яка може стати "темною конячкою" турніру. Вихід з групи не буде чимось сенсаційним. Радше, навпаки. Однак дуже важливо зробити це з другого місця. Тоді дуже висока ймовірність в 1/8 фіналу зустрітися з кимось із тріо Данія-Росія-Фінляндія. Такий сценарій цілком міг би допомогти Владіміру Петковічу перервати тенденцію вильотів вже в першому раунді плей-офф великих турнірів.

Уельс

Рейтинг ФІФА: 18

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: півфінал (2016)

Головний тренер: Роберт Пейдж

Капітан: Гарет Бейл

Ключовий гравець: Гарет Бейл

Півфіналісти минулої континентальної першості несподівано провалили відбір на ЧС-2018. Кваліфікація на чемпіонат Європи теж склалася дуже напружено. Лише в останньому турі Уельс буквально вигриз путівку в основний турнір, вдома обігравши Угорщину. Потрапивши у порівняно слабку групу, британці не виглядали переконливо. Лише чотири перемоги (дві з яких – над головним аутсайдером). Окрім того, Уельсу важко даються голи – вони забили найменше (10 м'ячів) серед усіх команд, які подолали кваліфікацію. Відтоді ця проблема не зникла. Після матчу з Угорщиною "дракони" провели 11 поєдинків, лише раз забивши більше одного м'яча.

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Після провалу кваліфікації на російський Мундіаль головним тренером команди став Раян Гіггз. Миттєвого прогресу досягти не вдалося, але путівка на Євро була завойована, а пізніше Уельс переконливо виграв свою групу в Лізі націй, завоювавши пропуск у елітний дивізіон. Зрештою, на чемпіонаті Європи легенду Ман Юнайтед ми не побачимо. Гіггз потрапив у скандал і наразі перебуває під слідством через звинувачення у побитті двох жінок. Відтак команду поведе за собою його асистент Роберт Пейдж. Для нього це буде перший самостійний досвід на дорослому рівні. Хоча сам Пейдж запевнив, що буде використовувати багаж Гіггза. Мовляв, це його склад, гравці добре знають вимоги, тому немає сенсу щось змінювати.

У 2016-му головною зброєю Уельсу були надійна оборона та магія, яку творили попереду Аллен, Ремзі та Бейл. Монументального центрбека Ешлі Вільямса в команді уже немає, зате з'явилися Джо Родон та Неко Вільямс, які цього літа складатимуть іспит на зрілість. Працювати доведеться наполегливо, адже надійного голкіпера британцям бракує. Вейн Хеннессі за увесь сезон лише раз вийшов у складі Крістал Пелас, а Денні Ворд награв п'ять поєдинків у кубкових турнірах за Лестер. Останній, до речі, захищав ворота "лисиць" у поєдинку Ліги Європи проти Зорі, який луганці виграли. На щастя, у атаці навіть без вигнанця Робсона-Кану та хавбека Ман Юнайтед Даніела Джеймса повний порядок. Гарету Бейлу пішла на користь оренда в Тоттенхем, а допомагати ветерану покликані Харрі Вілсон, Тайлер Робертс і Девід Брукс. Звісно, Бейл буде в епіцентрі уваги. До того ж у ЗМІ з'явилася інформація, що він після чемпіонату може завершити кар'єру.

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Шанси повторити казку французького Євро – мізерні. Прямо зараз Уельс – головний аутсайдер групи А, але за сприятливих обставин цілком може протиснутися у плей-офф. Однак дуже сумнівно, що ми побачимо підопічних Роберта Пейджа бодай у чвертьфіналі. Конкуренти виглядають сильнішими як за іменами, так і за змістом гри.

Прогноз "Футбол 24" для групи А

Розпочнемо з того, що переможець цієї групи цілком може стати суперником України в 1/8 фіналу, якщо команда Андрія Шевченка посяде у своєму квартеті друге місце. Окрім того, гіпотетично командам квартету А вигідніше посісти друге місце на груповому етапі, адже переможець вже у чвертьфіналі може зустрітися з Бельгією – першою збірною в рейтингу ФІФА. Детально розклад матчів Євро-2020 дивіться на офіційному сайті УЄФА.

Італія: перше місце у групі, виліт у чвертьфіналі

Туреччина: друге місце в групі, виліт у півфіналі

Швейцарія: третє місце в групі, виліт в 1/8 фіналу

Уельс: останнє місце в групі

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