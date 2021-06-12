Чиро Иммобиле стал MVP сборной Италии в первом поединке чемпионата Европы-2020 против Турции. Гол и результативная передача форварда Лацио помогли "Скуадре" впервые в ее истории забить 3 мяча в матче Евро. Команда Роберто Манчини подтвердила статус одного из фаворитов чемпионата, одержав разгромную победу уже в первом туре.

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Свидетелем классной игры Иммобиле стала его жена – Джессика Мелена, которая вечером 11 июня была на трибунах Олимпико.

Они познакомились в 2012 году, когда Чиро играл за Пескару. Пара поженилась в мае 2014-го. Тогда Иммобиле защищал цвета Торино, а буквально через месяц после свадьбы перебрался в дортмундскую Боруссию. Неудачные периоды форварда в Германии и Севилье, после чего наступил ренессанс в Лацио и выигрыш "Золотой бутсы" – верная жена все время была рядом.

30-летняя Джессика, которая в браке с Чиро родила уже троих детей (двух девочек и одного мальчика), благодаря регулярным тренировкам находится в отличной форме. В свое время она работала моделью, но отказалась от карьеры как раз после начала отношений с футболистом. По словам жены Иммобиле, сейчас главным в ее жизни является семья – муж и дети. "После трех дней знакомства Чиро написал мне, что если у него будут дети, то он хочет, чтобы их родила именно я. Наши отношения развивались очень стремительно и переросли в большую любовь", – заявила жена бомбардира Лацио.

Кажется, теперь понятно, кто является главным источником вдохновения Иммобиле, который сумел воскресить свою карьеру после неудач в Германии и Испании. Пожарить барбекю, похвастаться отличной фигурой в бикини или даже обработать грядки на огороде? Джессика Мелена умеет все.

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