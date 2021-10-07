"Думаю, что удаление Бонуччи – очень серьезное решение. На уровне сборных я никогда не видел такой бессмысленной желтой карточки за споры с судьей.

Италия – Испания: Манчини имеет претензии только к одному игроку по мотивам полуфинала Лиги наций

Бонуччи – капитан. Это ошибка судьи, потому что игрок сборной Испании просто поскользнулся, поэтому капитан имеет право запросить дополнительную информацию. Никогда не видел, чтобы на таком уровне так легко давали две желтых", – цитирует Кьеза Football Italia.

Напомним, полуфинал Лиги наций Италия – Испания обслуживал российский арбитр Сергей Карасев, который еще до перерыва удалил защитника хозяев Леонардо Бонуччи.

Италия – Испания: "Фурия" сквозь дыру в обороне Манчини вышла в финал Лиги наций, первое поражение "Скуадры" за 3 года