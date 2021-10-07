"Думаю, що вилучення Бонуччі – дуже суворе рішення. На рівні збірних я ніколи не бачив такої безглуздої жовтої картки за суперечки з суддею.

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Бонуччі – капітан. Це помилка судді, тому що гравець збірної Іспанії просто послизнувся, тому капітан має право запитати додаткову інформацію. Ніколи не бачив, щоб на такому рівні так легко давали дві жовтих", – цитує К'єзу Football Italia.

Нагадаємо, півфінал Ліги націй Італія – Іспанія обслуговував російський арбітр Сергій Карасьов, який ще до перерви вилучив оборонця господарів Леонардо Бонуччі.

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