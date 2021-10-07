Италия – Испания: Манчини имеет претензии только к одному игроку по мотивам полуфинала Лиги наций
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвел итоги поединка Лиги наций против Испании (1:2).
"Понятно, что Испания хорошо держит мяч, но обидно проигрывать вот так, вдесятером. Первая половина легко могла завершиться со счетом 1:1. Мы допустили ошибку, которую не должны себе позволять на таком уровне. Если честно, я не видел момент со второй желтой карточкой Бонуччи, но дело не в этом. Лео не должен был получить предупреждение ни в том, ни в другом случае.
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Мы хорошо выступили, играя вдесятером: смогли забить гол и не пропустили. Нам нужны были свежие ноги, и это помогло, когда осталось 10 игроков. Я думаю, что, несмотря на поражение, эта игра придаст нам сил", – цитирует Манчини Football Italia.
Напомним, за трофей в финале Лиги наций сборная Испании будет бороться с победителем пары Бельгия – Франция.
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