"Понятно, что Испания хорошо держит мяч, но обидно проигрывать вот так, вдесятером. Первая половина легко могла завершиться со счетом 1:1. Мы допустили ошибку, которую не должны себе позволять на таком уровне. Если честно, я не видел момент со второй желтой карточкой Бонуччи, но дело не в этом. Лео не должен был получить предупреждение ни в том, ни в другом случае.

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Мы хорошо выступили, играя вдесятером: смогли забить гол и не пропустили. Нам нужны были свежие ноги, и это помогло, когда осталось 10 игроков. Я думаю, что, несмотря на поражение, эта игра придаст нам сил", – цитирует Манчини Football Italia.

Напомним, за трофей в финале Лиги наций сборная Испании будет бороться с победителем пары Бельгия – Франция.

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