Италия – Германия: стартовые составы и онлайн-трансляция матча
Италия встречается с Германией в рамках первого тура Лиги наций. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Италия – Германия стартует в 21:45 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовый онлайн, а видеотрансляция доступна на канале "Футбол 1".
Стартовые составы команд
Италия: Доннарумма – Флоренци, Ачерби, Бастони, Бираги – Фраттези, Кристанте, Тонали – Политано, Скамакка, Пеллегрини.
Запасные: Барелла, Калабрия, Канчельери, Краньо, Димарко, Фелипе, Манчини, Мерет, Побега, Распадори, Рикки.
Германия: Нойер – Керер, Зюле, Рюдигер, Хенрикс – Киммих, Горецка – Гнабри, Мюллер, Сане – Вернер.
Запасные: Бауманн, Брандт, Гюндоган, Хаверц, Хофманн, Клостерманн, Мусиала, Нмеча, Раум, Шлоттербек, Та, Трапп.
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