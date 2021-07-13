Хавбек сборной Италии Жоржиньо с юмором воспринял свою неудачу в послематчевой серии финала Евро против Англии.

"На самом деле все было спланировано. Я знал, что Доннарумма потом всех спасет (смеется).

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Когда я промазал, то мир вокруг меня будто развалился. Я очень хотел принести победу Италии. К счастью, у нас есть голкипер, который спас меня", – приводит слова Жоржиньо Football Italia.

Напомним, хавбек Челси испортил пятую попытку Италии и дал шанс англичанам сравнять счет, однако Доннарумма сразу отбил решающий удар Саки.

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