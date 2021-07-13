Хавбек збірної Італії Жоржінью з гумором сприйняв свою невдачу у післяматчевій серії фіналу Євро проти Англії.

"Насправді все було сплановано. Я ж знав, що Доннарумма потім всіх врятує (сміється).

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Коли я схибив, то світ навколо мене наче розвалився. Я дуже хотів принести перемогу Італії. На щастя, у нас є голкіпер, який врятував мене", – наводить слова Жоржінью Football Italia.

Нагадаємо, хавбек Челсі зіпсував п'яту спробу Італії і дав шанс англійцям зрівняти рахунок, проте Доннарумма відразу відбив вирішальний удар Саки.

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