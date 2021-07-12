Наставник "Скуадры Адзурры" пустил слезу, когда его команда стала чемпионом Европы.

Италия – Англия – 1:1 (3:2 по пен.) – видео голов и обзор матча

Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Команда спрогрессировала от неудачников отбора на ЧМ до чемпионов Европы. На континентальном первенстве итальянцы не проиграли ни одного матча.

Добавим, что для сборной Италии это второй титул чемпионов Европы. Также в активе "Скуадры" четыре чемпионства мира.

Италия стала чемпионом Европы, переиграв Англию в серии пенальти