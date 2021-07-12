Керманич "Скуадри Адзурри" пустив сльозу, коли його команда стала чемпіоном Європи.

Італія – Англія – 1:1 (3:2 пен.) – відео голів і огляд матчу

Манчіні очолив збірну Італії у травні 2018 року. Команда спрогресувала від невдах відбору на ЧС до чемпіонів Європи. На континентальній першості італійці не програли жодного матчу.

Додамо, що для збірної Італії це другий титул чемпіонів Європи. Також в активі "Скуадри" чотири чемпіонства світу.

Італія стала чемпіоном Європи, перегравши Англію у серії пенальті