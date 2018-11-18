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Италия – Португалия: Кьеллини сыграл 100-й матч за национальную команду

17 ноября 22:36 22 Читати українською
Италия – Португалия: Кьеллини сыграл 100-й матч за национальную команду
Джорджо Кьеллини / Фото: соцсети

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини преодолел отметку в 100 матчей за национальную команду.

34-летний центрбек вышел в стартовом составе сборной Италии на матч 5 тура Лиги наций против сборной Португалии.

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Эта игра стала для Кьеллини сотой в футболке национальной команды, сообщает Opta. Захичник Ювентуса стал лишь 7 игроком в истории сборной Италии, который преодолел эту отметку.

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Напомним, Джорджо Кьеллини дебютировал за "Скуадру адзурру" ровно 14 лет назад – 17 ноября 2004 года в матче против Финляндии.

Лига наций5 тур

Италия - Португалия: Суббота 17 ноября 2018

Италия
Матч окончен
0 : 0
Португалия
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Лига наций Италия - Португалия Джорджо Кьеллини Джорджо Кьеллини Италия Италия
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