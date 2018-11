Италия – Португалия: Кьеллини сыграл 100-й матч за национальную команду

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини преодолел отметку в 100 матчей за национальную команду.

34-летний центрбек вышел в стартовом составе сборной Италии на матч 5 тура Лиги наций против сборной Португалии.

Защитник Милана Белланова объяснил, как фото с Роналду, на котором оказался обнаженный Кьеллини, появилось в интернете (18+)

Эта игра стала для Кьеллини сотой в футболке национальной команды, сообщает Opta. Захичник Ювентуса стал лишь 7 игроком в истории сборной Италии, который преодолел эту отметку.

Кьеллини рассказал, когда стоит завершать выступления за сборную

Напомним, Джорджо Кьеллини дебютировал за "Скуадру адзурру" ровно 14 лет назад – 17 ноября 2004 года в матче против Финляндии.

100 - Giorgio #Chiellini became only the seventh player to reach 100 appearances with the Italian National team, exactly 14 years after his debut (Italy-Finland, 17 November 2004). Milestone.#ItaliaPortogallo #NationsLeague pic.twitter.com/MEq92k8VCq