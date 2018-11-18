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Італія – Португалія: К'єлліні зіграв 100-й матч за національну команду

17 листопада 22:36 201 Читать на русском
Італія – Португалія: К'єлліні зіграв 100-й матч за національну команду
Джорджо К'єлліні / Фото: соцмережі

Захисник збірної Італії Джорджо К'єлліні подолав позначку у 100 матчів за національну команду.

34-річний центрбек вийшов у стартовому складі збірної Італії на матч 5 туру Ліги націй проти збірної Португалії.

Захисник Мілана Белланова пояснив, як фото з Роналду, на якому опинився оголений К'єлліні, з'явилося в інтернеті (18+)

Ця гра стала для К'єлліні сотою у футболці національної команди, повідомляє Opta. Захисник Ювентуса став лише 7 гравцем в історії збірної Італії, який подолав цю позначку.

К'єлліні розповів, коли варто завершувати виступи за збірну

Нагадаємо, Джорджо К'єлліні дебютував за "Скуадру адзурру" рівно 14 років тому – 17 листопада 2004 року у матчі проти Фінляндії.

Ліга націй5 тур

Італія - Португалія: Субота 17 листопада 2018

Італія
Матч завершено
0 : 0
Португалія
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Теги
Ліга націй Італія - Португалія Джорджо К'єлліні Джорджо К'єлліні Італія Італія
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