Італія – Португалія: К'єлліні зіграв 100-й матч за національну команду

Захисник збірної Італії Джорджо К'єлліні подолав позначку у 100 матчів за національну команду.

34-річний центрбек вийшов у стартовому складі збірної Італії на матч 5 туру Ліги націй проти збірної Португалії.

Ця гра стала для К'єлліні сотою у футболці національної команди, повідомляє Opta. Захисник Ювентуса став лише 7 гравцем в історії збірної Італії, який подолав цю позначку.

Нагадаємо, Джорджо К'єлліні дебютував за "Скуадру адзурру" рівно 14 років тому – 17 листопада 2004 року у матчі проти Фінляндії.

