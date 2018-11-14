Белланова объяснил, как фото с Роналду, на котором оказался обнаженный Кьеллини, появилось в интернете (18+)

Защитник Милана Рауль Белланова после матча с Ювентусом сфотографировался с форвардом туринцев Криштиану Роналду, но в кадр попал обнаженный защитник "старой синьоры" Джоджо Кьеллини.

"Я прошу прощения за фото, которое появилось в социальных сетях. Прежде всего, прошу прощения у Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось.

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Уверяю его и болельщиков в том, что я просто хотел сделать фото с великим чемпионом Роналду, но ничего не публиковал в социальных сетях.

Я никогда бы не стал выкладывать фото после поражения моей команды. Жалею, что поделился этим фото с друзьями, а кто-то из них слил его в интернет", – написал Белланова в своем Инстаграме.

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