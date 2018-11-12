Кьеллини рассказал, когда стоит завершать выступления за сборную

Опытный защитник туринского Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился мыслями о завершении карьеры в национальной команде.

"Нельзя отказываться от выступлений за сборную Италии. Решать играть за сборную или нет – не мне. Играть за национальную команду надо до тех пор, пока тебя туда вызывают.

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Выступление за сборную – это огромная честь, ведь ты играешь за всю страну. Играя за сборную, испытываешь такие эмоции, которые невозможно пережить даже в важнейших матчах в клубе", – приводит слова Кьеллини Football Italia.

Отметим, что 33-летний защитник дебютировал за итальянскую сборную еще в 2004 году. Следующий его выход в футболке "Скуадры адзурры" станет 100-м в национальной команде. Юбилейный поединок Джорджо Кьеллини может провести уже 17 ноября в рамках Лиги наций против сборной Португалии.