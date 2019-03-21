Італія 13 років не поступалась в матчах кваліфікації до Євро

Збірна Італії може продовжити свою безпрограшну серію в матчах відбору Євро-2020.

Остання поразка Італії у матчі відбору до чемпіонату Європи була ще у вересні 2006 року, коли вони поступились 3:1 Франції, інформує Football Italia.

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З тих пір "Скуадра Адзурра" в 30 відбіркових матчах не знала поразок, включаючи залишок відбору до Євро-2008, а також відбіркові турніри до Євро-2012 та Євро-2016.

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За цей час вони виграли 24 гри і 6 разів зіграли в нічию, з 56 забитими м'ячами та лише 14 пропущеними. При цьому збірна Італії провалила кваліфікацію на ЧС-2018, вперше за 58 років не потрапивши на Мундіаль.