Исторические разборки в Вене, Испания и Италия против гостей с Севера: анонс топ-матчей 1-го тура отбора к Евро-2020

Принципиальная дуэль Австрии и Польши, Брюссель против Москвы на Руа Бодуэн, чешские гости на Туманном Альбионе и средиземноморские экзамены для Норвегии и Финляндии в анонсе главных матчей премьерного тура квалификации Евро-2020, которые вы должны посмотреть.

Австрия – Польша

21 марта, 21:45. Вена, Эрнст Хаппель

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В столице Австрии встретятся две национальные команды, которые не могут гордиться своим выступлением в премьерном розыгрыше Лиги наций. Польша набрала всего 2 очка в противостоянии с португальцами и итальянцами и закономерно вылетела в дивизион B. Там ее уже ждут австрийцы, которые дважды переиграли Северную Ирландию, но не справились с давлением боснийцев и пропустили балканцев в финальную пульку.

Историческая победа над Россией, незасчитанный гол Пятова: как стартовала сборная Украины в отборах на чемпионат Европы

Австрийская сборная может рассчитывать на своих главных звезд (Алабу, Арнаутовича и Бургшталлера), а также вероятного дебютанта – таланта из Хоффенхайма Штефана Поша, который в этом году стал основным в команде Юлиана Нагельсманна. Зато у наших западных соседей такой выбор в атакующей линии, которому можно только позавидовать – здесь и опытный Левандовски, и главные снайперы Серии А Милик и Пйонтек. С ними австрийской обороне будет трудно, но в середине поля у поляков больших звезд нет, поэтому топ-голеадоры могут остаться на голодном пайке.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Бельгия – Россия

21 марта, 21:45. Брюссель, Руа Бодуэн

Телетрансляция на территории Украины не запланирована, отчет о матче читайте на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В центральном матче группы I встретятся бронзовый призер ЧМ-2018 сборная Бельгии и тогдашний хозяин Мундиаля – российская сборная, сумевшая в родных стенах дойти до четвертьфинала. Два года назад соперники провели спарринг в Сочи, который завершился феерической ничьей 3:3, однако надеяться на обоюдный голепад в бельгийской столице не стоит.

Россия не должна стать серьезной преградой "красным дьяволам", которые являются главным фаворитом отборочной группы. Даже отсутствие Компани, де Брюйне или Лукаку не должно помешать хозяевам победно начать квалификацию к Евро-2020. Россияне попытаются зацепиться хотя бы за ничью, но против них сыграл климат. Местная Премьер-лига лишь три недели назад завершила зимнюю паузу, поэтому большинство игроков находятся далеко от оптимальных кондиций.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Англия – Чехия

22 марта, 21:45. Лондон, Уэмбли

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Гарет Саутгейт собрал "банду", которая, очевидно, является сильнейшим поколением в английском футболе с середины 90-х. Пикфорд, Стерлинг, Алли и Ко хорошо себя проявили на прошлом Мундиале, а также осенью, когда завоевали место в "финале четырех" Лиги наций. Теперь сюда добавились еще совсем юные Райс, Санчо и Хадсон-Одой, которые при правильном подходе к делу могут действительно добиться того, чтобы football's coming home.

Противостоять "трем львам" будут недавние соперники сборной Украины – чехи. "Сине-желтые" дважды переиграли чешский "локомотив" и вместе со словаками поспособствовали отставке Карела Яролима. А вот под руководством Ярослава Шилгавы результаты национальной команды значительно улучшились. Но хватит ли этого, чтобы остановить нынешнюю сборную Англии? Кроме "реанимации" от нового наставника в пользу Чехии разве что тот факт, что с начала самостоятельного плавания в международном футболе местная сборная еще ни разу не пропускала Евро...

Прогноз "Футбол 24: 3:0

Испания – Норвегия

23 марта, 21:45. Валенсия, Месталья

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: Под руководством нового главного тренера в прошлом году сборная Испании стартовала в Лиге наций с двух побед, но повторные матчи с англичанами и хорватами команда Луиса Энрике проиграла и в "финал четырех" дивизиона А не попала. Значит, у экс-наставникБарселоны остается немало работы. Перестройка в национальной команде продлится параллельно с отбором к Евро-2020, но права на ошибку у испанцев нет.

Начать кампанию с матча против сборной Норвегии – не самый плохой вариант, учитывая что в этой же группе выступают румыны и шведы. Подопечные Ларса Лагербека не ​​хватают с неба звезд еще со времен Уле Гуннара Сульшера и Торе-Андре Фло, здесь нет настоящих звезд, хотя осенью норвежцы завоевали путевку в дивизион B Лиги наций. Поединок на Месталье также может стать поводом для Мартина Эдегора напомнить о себе испанской публике. Талантливый хавбек, права на которого принадлежат Реалу, этот сезон неплохо проводит в Витессе и может рассчитывать на выход в старте.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Италия – Финляндия

23 марта, 21:45. Удине, Фриули

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24"

Почему нужно посмотреть: В то же время перестройка в итальянской сборной затянулась. "Скуадра Адзурра" пролетела мимо ЧМ-2018, а в Лиге наций не смогла ничего противопоставить чемпионам Европы португальцам (хотя подопечные Роберто Манчини сумели сохранить прописку в элитном дивизионе). Невыхода еще и на континентальное первенство на Аппенинах точно не поймут. Италия готовится к поединку с финнами, имея сплав талантливой молодежи (Доннарумма, Дзаньоло, Кин) и неувядающих ветеранов (Квальярелла). Манчини уверен, что именно это позволит сборной квалифицироваться на Евро из группы, где также выступают греки, армяне, боснийцы и лихтенштейнцы.

А вот национальная команда Финляндии приедет в статусе абсолютного андердога. Да, Суоми произвели фурор в Лиге наций, где сенсационно завоевали путевку в дивизион B, но класса ребятам Маркку Канервы не хватает. Именно поэтому пределом мечтаний финнов в выездном матче с итальянцами будет ничья.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Португалія – Україна: за натуралізованими 2:2 – у суперників по Євро-2020 свій... Мораєс, і не всім це подобається