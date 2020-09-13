Историческое поражение Моуринью в видеообзоре матча Тоттенхэм – Эвертон – 0:1
22:22 - Читати українською
Тоттенхэм проиграл Эвертону в первом туре нового сезона АПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Тоттенхэм в родных стенах принимал Эвертон – это был центральный матч вечера. Поединок получился достаточно напряженным, однако прошел в равной борьбе. Единственным голом во встрече отличился Калвер-Льюин.
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0:1 и Евертен побеждает команду Жозе Моуринью, для которого это поражение стало историческим – португальский специалист никогда не проигрывал в первом матче сезона в статусе тренера. Ранее команды под его руководством выигрывали 11 раз и 7 раз играли вничью в 18 матчах.
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