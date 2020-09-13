Тоттенхэм в родных стенах принимал Эвертон – это был центральный матч вечера. Поединок получился достаточно напряженным, однако прошел в равной борьбе. Единственным голом во встрече отличился Калвер-Льюин.

Тоттенхэм уступил Эвертону, Лестер с дублем Варди разгромил новичка АПЛ

0:1 и Евертен побеждает команду Жозе Моуринью, для которого это поражение стало историческим – португальский специалист никогда не проигрывал в первом матче сезона в статусе тренера. Ранее команды под его руководством выигрывали 11 раз и 7 раз играли вничью в 18 матчах.