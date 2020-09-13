Лестер на выезде обыграл Вест Бромвич в матче 1-го тура АПЛ. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 1 тур

Вест Бромвич – Лестер – 0:3

Голы: Кастань, 57, Варди, 73, 83

Подопечные Брендана Роджерса новый сезон чемпионата Англии начинали в гостях у дебютанта лиги. Вест Бромвич в течение всей первой половины встречи сумел успешно отбиваться от атак фаворита и ушел на перерыв при ничейном счете.

Однако уже в начале второго тайма Лестер сумел сломать оборонительные редуты "дроздов". Сначала Тимоти Кастань, который летом перешел в состав "лис" из Аталанты, отметил свой дебют голом, воспользовавшись ассистом Прата. Лестер продолжал давить и еще дважды получил право на пенальти, а Джейми Варди с 11-метровой отметки не промахнулся. Таким образом, Вест Бромвич начал сезон в элите с разгромного поражения.