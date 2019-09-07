"Исторический соперник": Андронов поделился ожиданиями от матча Литва – Украина

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2020 между Литвой и Украиной.

"Сборная Украины уже очень многое сделала, чтобы квалифицироваться на Евро-2020. Прежде всего, я говорю о победе над сербами 5:0. Если мы говорим в целом о развитии отборочного турнира для команды Андрея Шевченко, это была неожиданность. Украине очень тяжело дались игры с Люксембургом. А вот сербов так удалось разорвать.

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Литва – соперник в каком-то смысле исторический. И уж точно об этом помнит Шевченко. После своего великолепного выступления на чемпионате мира в Германии в 2006 году Украина в следующем отборочном цикле была вместе со сборной Литвы. И тогда именно неудача в Литве не позволила украинцам побороться за путевку на Евро-2008 (на самом деле, "сине-желтые" потеряли шансы на путевку в Австрию и Швейцарию после поражения от Шотландии, – прим.). Уверен, что Шевченко это и так помнит. Если забыл, напомнят журналисты.

У украинской сборной вернулся Андрей Ярмоленко, он уже забивает за свой клуб в Англии. Евгений Коноплянка закончил свою трансферную сагу переходом в Шахтер", – цитирует Андронова Рейтинг Букмекеров.

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