"Історичний суперник": Андронов поділився очікуваннями від матчу Литва – Україна

Відомий російський коментатор Олексій Андронов прокоментував майбутній матч відбору Євро-2020 між Литвою та Україною.

"Збірна України вже дуже багато зробила, щоб кваліфікуватися на Євро-2020. Перш за все, я говорю про перемогу над сербами 5:0. Якщо ми говоримо в цілому про розвиток відбіркового турніру для команди Андрія Шевченка, це була несподіванка. Україні дуже важко далися ігри з Люксембургом. А ось сербів так вдалося розірвати.

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Литва – суперник в якомусь сенсі історичний. І вже точно про це пам'ятає Шевченко. Після свого чудового виступу на чемпіонаті світу в Німеччині в 2006 році Україна в наступному відбірковому циклі була разом зі збірною Литви. І тоді саме невдача в Литві не дозволила українцям поборотися за путівку на Євро-2008 (насправді, "синьо-жовті" втратили шанси на путівку в Австрію та Швейцарію після поразки від Шотландії, – прим.). Упевнений, що Шевченко це і так пам'ятає. Якщо забув, нагадають журналісти.

В української збірної повернувся Андрій Ярмоленко, він вже забиває за свій клуб в Англії. Євген Коноплянка закінчив свою трансферну сагу переходом у Шахтар", – цитує Андронова Рейтинг Букмекерів.

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