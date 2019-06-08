"Украина, ты подожгла пуканы в тысяче километров", – российский комментатор о победе "сине-желтых" над Сербией

Известный российский комментатор Алексей Андронов оригинально порадовался победе сборной Украины над Сербией.

"Когда есть такие эмоции – это бесценно! Украина, ты сделала не просто 5:0! Ты подожгла пуканы в тысяче километров! Это успех!", – написал Андронов на своей странице в Фейсбук.

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Напомним, сборная Украины победила Сербию в третьем туре квалификации к Евро-2020, дублями отметились Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, а также гол забил Роман Яремчук.

Заметим, что благодаря этой победе подопечные Андрея Шевченко закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Наша национальная команда имеет в активе 7 очков.

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