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"Украина, ты подожгла пуканы в тысяче километров", – российский комментатор о победе "сине-желтых" над Сербией

12:11 425 Читати українською
"Украина, ты подожгла пуканы в тысяче километров", – российский комментатор о победе "сине-желтых" над Сербией
Сборная Украины / EFE

Известный российский комментатор Алексей Андронов оригинально порадовался победе сборной Украины над Сербией.

26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка
 
26’ Виктор Цыганков
28’ Виктор Цыганков
46’ Евгений Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Евгений Коноплянка

"Когда есть такие эмоции – это бесценно! Украина, ты сделала не просто 5:0! Ты подожгла пуканы в тысяче километров! Это успех!", – написал Андронов на своей странице в Фейсбук.

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Напомним, сборная Украины победила Сербию в третьем туре квалификации к Евро-2020, дублями отметились Евгений Коноплянка и Виктор Цыганков, а также гол забил Роман Яремчук.

Заметим, что благодаря этой победе подопечные Андрея Шевченко закрепилась на первом месте группы В квалификации к Евро-2020. Наша национальная команда имеет в активе 7 очков.

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Украина Украина Украина - Сербия Евро-2020 Алексей Андронов
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