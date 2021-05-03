Исторический рекорд в видеообзоре безумной перестрелки Лацио – Дженоа – 4:3
06:30 - Читати українською
Лацио обыграл Дженоа в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
43’ Чиро Иммобиле
48’ Луис Альберто
Адам Марушич 47’
Эльдор Шомуродов 81’
43’ Чиро Иммобиле
47’ Адам Марушич
48’ Луис Альберто
81’ Эльдор Шомуродов
Команды открывали игровой день и выдали невероятный поединок. Лацио сумел удержать победу и сохранил удержать успешную серию. "Орлы" выиграли 11 домашних матчей подряд впервые за всю историю своего существования.
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Добавим, что благодаря этой победе Лацио набрал 64 очка и продолжает питать надежды на попадание в топ-4. У Дженоа не осталось турнирных задач – команда находится в середине турнирной таблицы.
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