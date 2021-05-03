Лацио обыграл Дженоа в рамках 34-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды открывали игровой день и выдали невероятный поединок. Лацио сумел удержать победу и сохранил удержать успешную серию. "Орлы" выиграли 11 домашних матчей подряд впервые за всю историю своего существования.

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Добавим, что благодаря этой победе Лацио набрал 64 очка и продолжает питать надежды на попадание в топ-4. У Дженоа не осталось турнирных задач – команда находится в середине турнирной таблицы.