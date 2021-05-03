Лаціо обіграв Дженоа в рамках 34-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Команди відкривали ігровий день та видали неймовірний поєдинок. Лаціо зумів втримати перемогу та зберіг втримати успішну серію. "Орли" виграли 11 домашніх матчів поспіль вперше за всю історію свого існування.

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Додамо, що завдяки цій перемозі Лаціо набрав 64 очки та продовжує плекати надії на потрапляння у топ-4. У Дженоа не залишилося турнірних завдань – команда перебуває всередині турнірної таблиці.