Чемпионат Италии 2020/21, 34-й тур

Лацио – Дженоа – 4:3

Голы: Корреа, 30, 56, Иммобиле, 43 (пен), Альберто, 48 – Марушич, 47 (автогол), Скамакка, 80 (пен), Шомурудов, 81

Болонья – Фиорентина – начало в 16:00

Наполи – Кальяри – начало в 16:00

Удинезе – Ювентус – начало в 19:00

Сампдория – Рома – начало в 21:45

Субботнюю игровую программу в итальянской Серии А открывал поединок Лацио – Дженоа. На 30-й минуте "орлы" вышли вперед – Корреа подхватил мяч в штрафной соперника, и с убийственного расстояния пробил под правую стойку. Под занавес тайма римляне еще и заработали 11-метровый за фол во вратарской площадке. Его без особых проблем реализовал Иммобиле – 2:0.

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Сразу после перерыва "грифоны" отыграли один гол – Марушич срезал мяч в собственные ворота. Только за минуту "орлы" вернули увереннуе преимущество благодаря забитому Альберто, а на 56-й дубль в свой актив записал Корреа – 4:1. На 80-й рефери назначил еще один пенальти, но на этот раз в ворота хозяев. Шанс не упустил Скамакка, который уверенно его реализовал. Это вдохновило гостей, и через минуту еще один положил Шомурудов. Этот гол стал последним в матче, и финальный свисток зафиксировал победу Лацио – 4:3.

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