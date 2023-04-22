Кубок Англии, 1/2 финала

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 3:0

Голы: Марез, 43, 61, 66

Накануне Хосеп Гвардиола жаловался, что у его команды осталось слишком много матчей, чтобы говорить о шансах завоевать требл. Однако Манчестер Сити довольно уверенно идет к титулам, не жертвуя ни одним из турниров.

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Хотя в полуфинале Кубка Англии предстояло сыграть с представителем Чемпионшипа, Гвардиола не рискнул играть резервистами. "Горожане" вышли вполне основным составом, если не учитывать Ортегу в воротах и Гомеса на левом фланге защиты. Шеффилд же не мог рассчитывать на двух лидеров из-за регламента. Дело в том, что FA запрещает участие в матче арендованных игроков против команды, которой принадлежат их контракты. Речь идет о Дойле и Макети.

Первый тайм встречи получился довольно спокойным. Лишь незадолго до перерыва номинальные гости не справились с напряжением – защитники завалили Бернарду в пределах штрафной. Холанд любезно отдал право нанести 11-метровый удар Рияду Марезу. Похоже, у Эрлинга было какое-то предвкушение. В итоге Марез стал абсолютным героем полуфинала – во втором тайме забил еще два мяча.

Лишь когда счет стал 3:0, наставник Манчестер Сити начал активно снимать лидеров. Им еще понадобятся силы – через четыре дня ключевой матч в борьбе за чемпионство против лондонского Арсенала. А уже завтра "горожане" узнают, с кем сыграют в финале Кубка Англии. Соперником станет победитель пары Брайтон – Манчестер Юнайтед.