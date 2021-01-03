Достойная борьба продолжалась лишь до перерыва. Кротоне умудрился поразить собственные ворота, но дважды пробивал и Хандановича. Во второй половине Лукаку, Лаутаро и компания не оставили мокрого места от защиты новичка.

Интер благодаря хет-трику Мартинеса и шедеврам Лукаку растоптал Кротоне и поднялся на вершину Серии А

Аргентинец оформил хет-трик, который стал для него дебютным в составе Интера. Лаутаро покорилось еще одно важное достижение для Серии А – он забил три мяча в матче-открытии года. Последний раз такое удавалось Креспо в январе 2005 года (Милан – Лече – 5:2). Под занавес поединка Хакими довершил избиение Кротоне – 6:2.