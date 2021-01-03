В рамках воскресной программы 15-го тура Серии А Кротоне на выезде разгромно уступил Интеру. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2020/21, 15-й тур

Интер – Кротоне – 6:2

Голы: Мартинес, 20, 57, 79, Марроне, 31 (автогол), Лукаку, 64, Хакими, 87 – Дзанеллато, 12, Големич, 35 (пен)

Дженоа – Лацио – начало в 16:00

Кальяри – Наполи – начало в 16:00

Парма – Торино – начало в 16:00

Рома – Сампдория – начало в 16:00

Специя – Верона – начало в 16:00

Фиорентина – Болонья – начало в 16:00

Беневенто – Милан – начало в 19:00

Воскресную программу дня открывал поединок Интер – Кротоне. Гости открыли счет на 12-й минуте – Дзанеллато головой замкнул навес Мессиаса в штрафную. "Нерадзурри" ответили голом Мартинеса на 20-й. Чуть позже, на 31-й, Марроне срезал мяч в собственные ворота – 2:1. На 35-й рефери назначил одиннадцатиметровый в пользу гостей, который без особых проблем реализовал Големич.

"Партнер умышленно забил автогол – в раздевалке его чуть не избили до смерти": легенда Интера стал свидетелем "греха"

После перерыва "нерадзурри" снова вырвались вперед – Лукаку сбросил пяткой на Брозовича, который отдал на Мартинеса – удар под перекладину без шансов для голкипера. На 64-й Лукаку получил длинную навесную от Бастони, ворвался в штрафную и выстрелил в правый нижний угол – 4:2. Миланцы не останавливались и на 78-й минуте Мартинес оформил хет-трик. Под занавес встречи защита Кротоне полностью посыпалась и еще один положил Хакими. В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Интера – 6:2.

Благодаря этой победе "нерадзурри" с 36-ю очками поднялись на первое место турнирной таблицы, а Кротоне с 9-ю остался на 19-м.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ