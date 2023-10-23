"Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о генеральной репетиции Барселоны перед матчем Лиги чемпионов УЕФА против Шахтера.

10-й тур Ла Лиги подарил болельщикам Эль-Класико. Да, поединок между Барсой и Атлетиком также имеет такое название, ведь эти два клуба вместе с Реалом никогда не вылетали из Примеры. Именно поэтому противостояние между ними и считается "классическим".

Каталонцы подходили к встрече с огромным списком травмированных. В лазарете находились Левандовски, Рафинья, Кунде, Де Йонг, Педри и Серхи Роберто. В матче с Шахтером их возвращение не ожидается. Как следствие, в запасе оказалось только восемь футболистов, большая часть из которых была кантеранос.

Впрочем, были и хорошие (для Барсы) новости – Ямал и Бальде, которые получили повреждения в сборной, успели восстановиться. Алехандро даже попал в основу. Несмотря на этот факт, Хави позволил себе поиграться с составом, придержав в запасе Ямала и Араухо.

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Первый тайм выглядел немного странно. Команды работали на равных, однако у Барселоны было всего три удара по воротам. Баски нанесли восемь. При этом по моментам игра тянула минимум на 2:2, а то и на 3:3.

Счет мог открывать Атлетик. Уже на 5-й минуте Сансет получил классную передачу и сбросил мяч на дугу перед штрафной, а Иньяки Уильямс оттуда закрутил в правый нижний – тер Штеген парировал! Барселона с ответом не замедлила, огрызнувшись атакой с прострелом Канселу. Фелиш замыкал его мощным ударом метров с 12-ти, однако гостей спасла перекладина!

Через четыре минуты каталонцы упустили еще один топ-момент. Бальде прорвался по левому флангу и выкатил передачу в спины защитника на Фелиша. Того несколько подтолкнули, однако португалец смог протолкнуть мяч на Фермина – а тот бахнул под опорную ногу Симону. Унаи парировал в шпагате! На 20-й же минуте Фелиш открылся под пас в штрафную и пробивал с близкого расстояния, однако здесь Симон был на высоте.

Атлетик не поплыл. Уже на 21-й минуте Иньяки Уильямс поймал неудачный вынос каталонцев, пробив с подъема с линии штрафной площадки. Нападающий целил под перекладину, но тер Штеген парировал в сногсшибательном прыжке. Правда, дальше темп встречи несколько сбился из-за травмы Берчиче, которого заменили на Лекуэ.

Под конец первого тайма подопечные Эрнесто Вальверде вообще забили гол усилиями братьев Уильямсов. Его бы не засчитали из-за офсайда – а вот на 45+1-й минуте "блаугранас" проспали врывание Уильямса-джуниора на левый край штрафной. Тот бахнул в ближний угол, заставив тер Штегена парировать ногой.

В итоге, команды отправились отдыхать при нулях на табло. В начале второго тайма они старались не сбавлять темп, организовав несколько хороших атак. Им не хватало какого-то последнего касания, паса или качественного приема в завершении – Фелиш, например, отпустил от себя мяч при потенциальном выходе один на один.

Только на 58-й минуте болельщики дождались настоящего момента. Гюндоган собрал на себе нескольких защитников перед штрафной и сбросил мяч под удар Фелишу. Жоау выстрелил в правый нижний, Симон парировал перед собой, а затем накрыл добивание от Фермина Лопеса! Еще через минуту Фермин Лопес замыкал прострел Канселу, пробив метров с 10-ти в небо.

Такое расточительство не устраивало Хави, поэтому на 60-й минуте он бросил в бой Араухо и Ямала (Кристенсен и Ромеу сели на банку). Этот ход мог принести успех уже через три минуты: Фелиш принял мяч на фланге, сместился в центр, вытащил на себя трех соперников и выкатил передачу на правый край штрафной – Ямал же оттуда пробил мимо Симона. К сожалению для хозяев, сфера разминулась с дальней штангой.

Барселона давила, однако Атлетик держался. В середине второго тайма гости уже забыли о контратаках, полностью отдав инициативу – и на некоторое время острые ситуации у штрафной басков действительно исчезли. Только на 75-й минуте там снова стало горячо – Канселу принял диагональ, вошел в периметр, качнул защитника и бахнул в ближний угол. Симон парировал.

Казалось, что "львы" устоят. В отчаянии Хави выпустил на поле дебютанта – 17-летнего Марка Гиу. Это произошло на 79-й минуте, а уже на 80-й болельщики Барселоны заревели в восторге. Юноша получил передачу на ход по левому флангу, оторвался от защитников, ворвался в штрафную и пробил в ближний. И мяч влетел в сетку! 1:0!

Гол был очень своевременным, ведь каталонцы больше ничего и не создали. Исключением стал удар головой в исполнении Фелиша на 90-й минуте – Симон достал сферу из-под перекладины. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Барселоны.