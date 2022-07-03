"Сине-желтые" триумфовали в поединке за третье место чемпионата Европы с венгерками. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Женская футзальная сборная Украины впервые в истории завоевала медали континентального первенства, обыграв в матче за бронзу Венгрию.

Сборная Украины завоевала бронзовые медали футзального Евро-2022 среди женщин, уверенно обыграв Венгрию

Наши девушки вышли вперед на 9-й минуте и с таким счетом ушли на перерыв. Хотя нереализация моментов украинок даже немного пугала – 25:5 в пользу "сине-желтых".

После отдыха мы продолжили доминировать, заставляя соперниц нервничать и фолить. Это дало плоды и преимущество нашей команды выросло до двух мячей. Лишь в конце матча венгеркам удалось забить гол престижа и несколько подсластить горечь поражения. Историческая и столь необходимая победа "сине-желтых" на фоне событий в Украине.

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