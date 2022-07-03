"Синьо-жовті" тріумфували у поєдинку за третє місце чемпіонату Європи з угорками. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Жіноча футзальна збірна України вперше в історії завоювала медалі континентальної першості, обігравши у матчі за бронзу Угорщину.

Збірна України завоювала бронзові медалі футзального Євро-2022 серед жінок, впевнено обігравши Угорщину

Наші дівчата вийшли вперед на 9-й хвилині і з таким рахунком пішли на перерву. Хоча нереалізація моментів українок навіть трохи лякала – 25:5 на користь "синьо-жовтих".

Після відпочинку ми продовжили домінувати, змушуючи суперниць нервувати і фолити. Це дало плоди і перевага нашої команди зросла до двох м'ячів. Лише наприкінці матчу угоркам вдалось забити гол престижу і дещо підсолодити гіркоту поразки. Історична і така необхідна перемога "синьо-жовтих" на тлі подій в Україні.

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