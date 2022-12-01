Марокко вышло вперед уже на первых минутах – ужасная ошибка кипера кандцев, решившего проявить навыки дриблера, завершилась полным фиаско и голом от Зиеша. В середине тайма Хакими фантастической передачей через полполя вывел Эн-Несири один на один – форвард Севильи опередил двух защитников и удвоил преимущество своей команды.

Марокко впервые за 36 лет пробилось в плей-офф ЧС – Зиеш и Ко триумфально вышли в 1/8, дожав Канаду

За 5 минут до завершения первого тайма канадцы получили шанс на положительный результат, когда Агерд срезал мяч в свои ворота. После перерыва подопечные Джона Гердмана создали несколько убийственных моментов, попали в перекладину, но сравнять так и не смогли.

Как следствие, Марокко одержал историческую победу, впервые за 36 лет пробившись в плей-офф чемпионата мира, а Канада возвращается домой.

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