У поєдинку 3-го туру групового етапу Мундіалю "кленові листки" поступились "атлаським левам". Дивіться відео голів та огляд дуелі на "Футбол 24".

Марокко вийшло вперед вже на перших хвилинах – жахлива помилка кіпера кандців, який вирішив проявити навики дриблера, завершилась повним фіаско і голом від Зієша. В середині тайму Хакімі фантастичною передачею через півполя вивів Ен-Несірі сам на сам – форвард Севільї випередив двох захисників і подвоїв перевагу своєї команди.

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За 5 хвилин до завершення першого тайму канадці отримали шанс на позитивний результат, коли Агерд зрізав м'яч у власні ворота. По перерві підопічні Джона Гердмана створили декілька вбивчих моментів, влучили у поперечину, але зрівняти так і не змогли.

Як наслідок, Марокко здобув історичну перемогу, вперше за 36 років пробившись у плей-офф чемпіонату світу, а Канада повертається додому.

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